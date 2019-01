Advocaat Nemmouche: “Enkel volksjury kan ons redden”

Op het proces over de aanslag op het Joods Museum heeft voorzitter Laurence Massart van Sébastien Courtoy, advocaat van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche, opheldering gevraagd over de zware beschuldigingen tegen de speurders die hij in zijn vragenronde deze namiddag naar voor heeft gebracht. Hij liet de speurders toch niet wraken, omdat hij toen al wist dat “enkel een volksjury hen kon redden”. Massart wilde weten waarom hij zijn twijfels nooit had geuit in de loop van het onderzoek, zoals tijdens een van de ruim 20 keer waarop de raadkamer zich over de verdere aanhouding van Nemmouche boog. “Op de eerste raadkamer heb ik al gezegd dat het allemaal getrukeerd is – voor de onderzoeksrechter is dit niet nieuw”, antwoordde Courtoy.

Waarom heeft hij daartegen dan geen stappen gezet? “Iedereen ziet toch dat de speurders, die 300 agenten, voor het openbaar ministerie werken”, klonk het. “Ik kan toch geen 300 agenten wraken? We hebben onmiddellijk begrepen dat een volksjury het enige is wat ons kan redden.”







Aanleiding voor de vragen om verduidelijking van Massart waren de beschuldigingen over het werk rond de foto die van Nemmouche verspreid werd. Courtoy hield ook vol dat de bewakingsbeelden getrukeerd werden: in het begin ziet Courtoy een bril op Nemmouches gezicht, die vervolgens plots “verdwijnt”. De advocaat hamerde er vooral op dat dit goed te zien is op een “klein scherm” – in de rechtszaal hangt een groot scherm.

Ook bevestigden de speurders weer dat deze beelden identiek zijn aan wat van de server van het Joods Museum gehaald werd. “Maar hoe slechter de resolutie, hoe meer de hersenen veronderstellingen maken”, legde een van de speurders uit. “Het is ernstig om te zeggen dat de politie fouten maakt, dan moet men dat bewijzen”, legde Massart de advocaat al meteen voor. “Wat ernstig is, is wat ik moet vaststellen”, reageerde Courtoy.

