ACV ondersteunt vrouwenstaking op 8 maart

De christelijke vakbond ACV ondersteunt de vrouwenstaking op 8 maart 2019. “Het betekent concreet dat vrouwen die deelnemen aan de vrouwenstaking en er loonverlies door lijden, recht hebben op een stakersvergoeding”, zegt David Vanbellinghen, woordvoerder van ACV.

“Er worden regionaal heel wat lezingen, vormingssessies en infosessies in bedrijven georganiseerd over de situatie van de vrouw op de werkvloer en de discriminatie die daar nog vaak heerst, net als bijvoorbeeld ook een betoging ’s avonds in Brussel”, aldus Vanbellinghen. “We hopen dat de vrouwen daar massaal aan deelnemen, zodat ze geïnformeerd worden over wantoestanden zoals de loonkloof die maakt dat vrouwen in zelfde posities als mannen minder betaald krijgen”, zegt de ACV-woordvoerder.

Eerder had de Franstalige christelijke bediendenbond CNE bekendgemaakt dat hij een stakingsaanzegging indient voor de vrouwenstaking op 8 maart 2019. De liberale bond ACLVB liet gisteren weten de vrouwenstaking niet te zullen ondersteunen, omdat hij het geen goed actiemiddel vindt. ACLVB wil de vrouwenzaak vooruit helpen via het sociaal overleg.







bron: Belga