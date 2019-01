Zo reageren Wendy en Frans op hun relatiebreuk

De relatiecrisis van Wendy Van Wanten en Frans is definitief afgewend. In Dag Allemaal vertelt het koppel over de tumultueuze maanden die ze hebben doorgemaakt. “Alles is weer in orde met ons”, zegt Wendy.

Frans maakte vorig jaar in oktober zelf de breuk via Instagram bekend, nadat hij eerder niet aanwezig was op de première van het theaterstuk ‘Wie wordt de man van Wendy’. De excuses van Wendy, dat hij moest babysitten op de kinderen, deed Frans af als klinkklare onzin.







De oorzaak van de breuk lag volgens Frans bij Wendy’s zoon Dylan. Wendy probeerde opnieuw een band met hem op te bouwen, maar dat zorgde er dan weer voor dat haar relatie met Frans de dieperik intuimelde.

Zoetje

Maar alles lijkt weer koek en ei te zijn tussen Wendy en haar Franske. Vlak voor kerst verscheen het koppel weer in het openbaar, op de première van de musical ‘Hans en Grietje’. Nu reageert het verliefde stel voor het eerst op die passionele breuk. “Frans is weer mijn zoetje”, glundert Wendy. “Overal is het wel een keer iets. Anders zou het niet normaal zijn.”

“Elk koppel beleeft wel eens een mindere periode”, vult Frans haar aan. “Maar uiteengaan is niet meer aan de orde. Ik zei het al: Frans is weer m’n zoetje. Hij heeft vooral geleerd dat Facebook en Instagram niet de ideale middelen zijn om je hart te luchten. Die sociale media zijn eigenlijk een nieuw gegeven voor ons. Als je daar iets op post, schrikt dat iedereen op en gaat dat rond als een lopend vuurtje”, besluit Wendy.

Dylan

Over de rol van Dylan in de breuk wil Wendy liever niets kwijt. “Zoals ik al zei: bij veel mensen gebeuren er dingen en dat is bij mij juist hetzelfde. Ons gezin is niet unieker dan een ander.”