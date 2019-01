VIDEO. Man wandelt over bevroren Baikalmeer in Siberië

Het Baikalmeer in het zuiden van Siberië is het diepste meer en het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. In de winter zakt de temperatuur er gemiddeld tot -19 graden, wat ervoor zorgt dat het meer volledig bevriest. Zo ook dit jaar. Een man besloot daarop een wandeling te maken over het glibberige oppervlak.

Fragiel?

Hoewel de het ijs volledig doorzichtig is en dus vrij fragiel oogt, meet de ijslaag een goede 15 centimeter in dikte. Het transparante oppervlak zorgt er wel voor dat alle fauna en flora in het meer perfect zichtbaar zijn. En dat levert prachtige beelden op.