Miley Cyrus laat ‘pussy’-tatoo zetten

Miley Cyrus heeft er weer een nieuwe op zijn zachtst gezegd, opvallende tattoo bij. De Amerikaanse zangeres heeft namelijk het woord ‘pussy’ op haar enkel laten vereeuwigen.

Het resultaat van de tattoo werd niet door Miley zelf gedeeld, maar door haar tattoo-artiest. De ‘Wrecking Ball’-zangeres liet het plaatje zetten bij tattooshop Bang Bang in New York. Over de betekenis van de tattoo, daar hebben we voorlopig het raden naar.

Niet de eerste keer







Het is voor Miley zeker niet de eerste tattoo. Op haar lijf staan al ontelbaar veel tatoeages, waaronder een van een watermeloen, de tekst ‘Just Breathe’, een alien, het woordje ‘love’, een dromenvanger, een anker en een smiley.