Joepie! Het gaat weer sneeuwen

Vanaf vanavond is de kans groot dat het opnieuw gaat sneeuwen. De sneeuwzone zal ons land pas woensdagnamiddag weer verlaten.

Dinsdagavond bereikt een sneeuwzone ons land via de Westhoek en in de loop van de nacht zal ze geleidelijk het grootste deel van ons land inpalmen. Enkel in het uiterste noorden en noordoosten van België blijft het mogelijk nog droog. In de andere regio’s kan er tussen 3 en 8 centimeter sneeuw vallen. Lokaal is tot rond 10 centimeter sneeuw mogelijk. Op het einde van de nacht stroomt vanaf de Noordzee wat zachtere lucht over ons land. In het uiterste westen kan de sneeuw dan overgaan in smeltende sneeuw.







Sneeuwbuitjes

Woensdag start de dag betrokken met sneeuw. Geleidelijk gaat de sneeuw in de westelijke helft van het land over in smeltende sneeuw of zelfs regen. Pas laat in de namiddag verlaat de sneeuwzone ons land via het noordoosten. De maxima liggen tussen -2 graden en +1 graad ten zuiden van Samber en Maas, rond +2 graden in het centrum en rond +4 graden aan zee.

Woensdagnacht is er nog kleine kans op enkele sneeuwbuitjes, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het kan nevelig worden en enkele aanvriezende mistbanken zijn niet uitgesloten. Daarnaast blijft het opletten voor gladde wegen. Het gaat overal vriezen.