Jean-Paul Meus raapt al duizend dagen zwerfvuil op

Het hoofd van een kerstdecoratiebedrijf besefte dat de wereld met een enorm zwerfvuilprobleem zit toen hij op een strand in Bali tot aan z’n enkels in de rotzooi ploerterde. “Ik ben onmiddellijk beginnen op te ruimen, zelfs toen mijn broer me gek verklaarde. Blijkbaar storten hotels alle zakdoeken en deobusjes van hun gasten gewoon op het strand, die dan later in de oceaan belanden”, ontdekte de 62-jarige Jean-Paul Meus (foto links). “Ik besliste op luchthavens toeristen aan te sporen om hun afval van op vakantie mee naar huis te nemen, wat ondertussen trouwens verplicht is op de Malediven.Toen ik thuiskwam, gingen mijn ogen echter open. Plots zag ik ook in mijn thuisstad Antwerpen overal plastic liggen. Dat waait zo de Schelde in en komt vervolgens in de zee, waar de vissen het opeten. Het is alleen maar rechtvaardig dat dat plastic uiteindelijk op ons bord belandt.”

Antizwerfvuilkit







Sinds 5 mei 2016 is er geen dag voorbij gegaan, of de Antwerpse ondernemer maakt zijn handen vuil om de straten schoon te houden. Of toch niet helemaal. «Ik draag steeds een buidelzakje met een paar handschoenen, een tang en enkele zakjes om het zwerfvuil in te verzamelen. Zo kan ik afval ruimen wanneer ik op weg ben naar vrienden en hoef ik erna mijn handen niet eens te wassen. Ik besef dat mensen niet gaan meedoen met de #10minutesaday-challenge, als het niet snel en gemakkelijk kan», weet Meus. «Tijdens mijn opruimtochten kom ik de gekste dingen tegen: van hondenkaka in plastic zakjes tot honderden lachgascapsules.»

Op straat voor het klimaat

Meus draagt de klimaatbetogers een warm hart toe. «Al die jongeren die de straat op komen voor het klimaat, ik vind dat geweldig. Maar ook met afval opruimen vergroot je het bewustzijn van de mensen rondom jou. En na tien minuten heb je al een aardig zakje zwerfvuil verzameld. Deze actie maakt dus wel degelijk een verschil.»

Wat kan jij doen?

Trek een paar handschoenen aan en verzamel al je moed om tien minuten (of langer) de straten schoon te maken. Deel vervolgens een foto op Instagram, Facebook of Twitter met #10minutesadaybe. Daarna daag jij één van je vrienden uit om hetzelfde te doen. Wij bij Metro – met algemeen directeur Monique Raaffels (foto rechts) op kop – doen alvast mee!