Hartroerend: dochter stelt demente moeder elke dag op deze manier gerust

Een Amerikaanse vrouw heeft een eenvoudige methode bedacht om te vermijden dat haar demente mama elke dag in paniek naar haar belt. De reacties zijn lovend.

Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. In ons land lijden ongeveer 202.000 mensen aan de ernstige aandoening. In de meeste gevallen (70%) gaat het om de ziekte van Alzheimer. De ziekte is ongeneeslijk, maar er bestaan wel behandelingen om het leven van de patiënt zo draaglijk mogelijk te maken.

Geruststellende woorden







Een vrouw heeft zo haar eigen manier gevonden om haar demente moeder vooruit te helpen. Ze kreeg de laatste tijd immers voortdurend angstige telefoontjes van haar zieke mama. Dus kocht ze haar moeder een schrijfbord met daarop enkele geruststellende zaken. “Iedereen is oké, en jij ook. Je gaat nergens heen, en wij ook niet. Je bent niemand geld verschuldigd. Je hebt niemand verontrust. Je eten wordt betaald. Blijf drinken, het helpt je geheugen”, schreef ze erop. Sindsdien gaat haar moeder een stuk geruster door het leven.

Herkenbaar handschrift

De post werd uitvoerig besproken en toegejuicht op Reddit. Een voormalige verpleegster beaamde dat deze methode een dementiepatiënt ten goede komt. “Ik heb vroeger als verpleegster gewerkt in een verzorgingstehuis. Hoe vaak ik het niet heb meegemaakt dat een oude bewoner weigerde te eten, en toen ik vroeg waarom, ze antwoordden dat ze geen geld bij zich hadden om het te betalen”, klinkt het.

Iemand anders ziet tevens het voordeel in van het handschrift. “Ik kan deze methode alleen maar toejuichen. En zeker als het geschreven is door een familielid. Met een beetje geluk herkent de patiënt het geschrift”, lezen we.

Lievelingschocolade

Andere mensen die te maken hebben (gehad) met dementie, reageren met hun efficiënte methoden. “Ik bracht mijn demente vader steeds zijn lievelingschocolade. Elke morgen als hij verward opstond, zag hij de reep liggen en wist hij dat ik die had achtergelaten”, schrijft iemand.

“Wat het best werkt voor mijn demente oma, is een Amazon Echo met een Spotify-abonnement. Nu luistert ze naar haar muziek wanneer ze wil, en als ze niet meer weet welke dag het is, vraagt ze het gewoon aan de virtuele stem”, klinkt het.