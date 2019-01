Eigenaar voetbalclub zet club te koop na plaatsen foto van penis

Opmerkelijk verhaal vanuit Engeland. Alan Hardy, eigenaar van voetbal Notts County, plaatste afgelopen weekend per ongeluk een foto van zijn edele delen op Twitter en zette vervolgens enkele uren later de club te koop.

Hardy plaatste zondag op het sociale medium een screenshot van een reactie van een boze Notts County-fan. Onderin beeld waren echter ook andere foto’s te zien die op de telefoon van Hardy staan, waaronder een van zijn geslachtsdeel.

De eigenaar en voorzitter van de oudste profclub ter wereld, opgericht in 1862, verwijderde het bericht al snel weer. Toen was het leed (of lid) echter al geschied. Hardy bood uitgebreid excuses aan en beloofde per direct al zijn activiteiten op de sociale media te staken.

This morning an inappropriate photo appeared in one of my tweets. This was clearly an honest mistake as a result of my camera roll being included in a screenshot. I tried to rectify the error by deleting the tweet as soon as I noticed and I apologise for any offence caused.

— Alan Hardy (@Bigalanh5) January 27, 2019