‘Blind Getrouwd’. Dit denkt Lenny écht over Jolien

Lenny heeft voor het ‘Blind Getrouwd’-altaar zijn jawoord gegeven aan Jolien. Zonder schroom kuste hij z’n kersverse echtgenote vol op de mond. “Dat voelde naturel aan”, vertelt hij aan Dag Allemaal.

“Jolien is een sympathieke, leuke vrouw”, klinkt het tevreden bij Lenny. “Dat Jolien niet het zuiderse type is waar ik meestal op val, is geen probleem!”

Eerste nacht







Over de befaamde kus zegt de Temsenaar dat de twee daar niet echt over hadden nagedacht. “’Het voelde naturel aan, voor ons allebei, om de ceremonie af te sluiten met een kus. Trouwens, ook die eerste nacht was geen probleem. Waarom daar moeilijk over doen? Gewoon samen in één bed slapen, zonder meer, daar hebben we echt niet aan getwijfeld.”