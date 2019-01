Berucht of beroemd? Antwerpen in al haar facetten

Antwerpen haalt regelmatig het nieuws, en niet alleen met de overkapping van de Ring. In de stad valt altijd wat nieuws te beleven. En er liggen verschillende belangrijke uitdagingen op tafel. Daar werken heel wat mensen aan mee, voor én achter de schermen.

Buitengewone uitdagingen

2018 was voor Antwerpen een jaar vol variatie. Denk maar aan de Zomer en Winter van Antwerpen, Jeugdboekenmaand, de ‘war on drugs’, het vernieuwde Olympisch zwemcentrum Wezenberg, het Barokjaar, Antwerpen als hoofdrolspeler in de series ‘Over Water’ en ‘Dertigers’, de uitbreiding van de waterbus, uitdagingen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, composteren met de buren, Sportopia, nieuwe digitale parkeerautomaten, de restauratie van het stadhuis, werken aan de Scheldekaaien, Antwerpen als Pleegzorggemeente, de zorg rond jeugdcriminaliteit, de Antwerpse energielening, nieuwe fietsstraten, opening van The Beacon, kloppend hart van een innovatieve stad, meer blauw op straat, warmtenetten, Antwerpen ondernemingsstad, extra brandweerkazernes, Bib aan huis, street art, nieuwe speelterreinen, extra plaatsen in het onderwijs, de digitale week, de nacht van Permeke, Antwerpen regenboogstad en zoveel meer… 2019 wordt niet anders!

Verrassende jobs







Om al haar ambities te realiseren heeft Antwerpen geëngageerde mensen nodig, voor én achter de schermen. Wist jij dat er in het hoofdgebouw Den Bell alleen al bijna 3.000 mensen werken als jurist, financieel expert, ingenieur, teamleider, cultuurspecialist, architect, digital expert, HR-professional, aankoper, beleidsmedewerker, criminoloog, enzovoort? Minstens evenveel medewerkers zie je aan het werk in sporthallen, parken, sociale centra, districtshuizen, musea, containerparken, het voertuigencentrum, en honderden andere locaties. Allemaal samen maken zij de stad nóg straffer!

