Sportkleding op het werk: yay or nay?

Sportkleding zien we niet alleen op het sportveld en in de sportzaal, maar (bijna) net zo vaak in het dagelijks leven. Maar kan je die sportieve kleding eigenlijk dragen tijdens de werkuren?

Als we kijken naar de mode in het straatbeeld, lijkt het af en toe alsof we in de sportschool lopen. Joggingbroeken en grote, grove witte sneakers kenmerken de mode voor twintigers. Leuk voor buiten, maar kan deze sportieve look ook op je werk? De Nederlandse stijlcoach Yolande Avé gaf aan Metronieuws wat advies.

Ieder decennium heeft zijn eigen look







«Sportieve kleding is een beeld dat kenmerkend is voor de jaren tien van deze eeuw», begint Avé. «Langzaamaan zijn de joggingbroeken, sweaters en sneakers standaardonderdelen van onze kledingkast geworden.» Ze legt uit dat ieder decennium zijn eigen stijl heeft. Tien jaar geleden konden we ons deze sportieve look nog niet voorstellen. We liepen er alleen zo bij in de sportschool. «Eerst waren er de sneakers, die draagt nu bijna iedereen. Daarna kwam de joggingbroek, maar op zo’n manier dat je die bijna niet herkent. Hij lijkt vaak meer op een gewone broek. Daardoor kan je hem goed combineren met chique kleding.» Of die sportieve look ook op je werk kan, hangt ervan af hoe je hem draagt. De uitgesproken versie kan vooral in de creatieve sector, geeft de stijlcoach aan. Avé adviseert je verstand te gebruiken en goed om je heen te kijken naar wat je collega’s dragen. «Wees je bewust van de eerste indruk die je maakt met je kleding. Als je op kantoor bent representeer je niet alleen jezelf, maar ook je bedrijf.»

Een kledingstuk vertelt een verhaal

Dat betekent niet dat je per se in een kokerrok en strak overhemd moet lopen. Het kan ook casual, maar er is volgens de stijlcoach een verschil tussen modieus casual en oude kleding. «Oude kleding komt nogal ongeïnteresseerd over. Als je bijvoorbeeld een trui met gaten aan hebt, communiceer je eigenlijk ook dat het je niet boeit hoe je overkomt. Het gaat dus niet om of iets in of uit de mode is, maar om de staat waar een kledingstuk zich in bevindt.» Avé adviseert om wel altijd dicht bij jezelf te blijven. «Een kledingstuk vertelt jouw verhaal, dus dat moet wel kloppen.»

Volgens de Nederlandse is het maar de vraag of we de sportswear nog veel gaan zien de komende jaren. Ze denkt dat we wel erg «vercasuald» zijn de afgelopen tijd en dat we nu op een kantelpunt zijn beland. «Het pak is een comeback aan het maken. Dat is dan niet per se het geijkte zwarte jasje met zwarte pantalon, maar juist eentje met print of in een felle kleur. En met een sweater eronder.»

Palazzopants

«In dit nieuwe jaar gaan we een mix van sportief en classy zien», aldus Avé. «Een goed voorbeeld daarvan is de palazzobroek. Die is helemaal terug van weggeweest. Hij is hoog in de taille en heeft wijde pijpen. Daardoor zit hij erg comfortabel, maar lijkt hij ook heel classy. Je kan de broek altijd dragen.»

«Kleding wordt meer gesofisticeerd», besluit de stijlcoach. «De kantoor­outfit bestaat uit fijnere stoffen en is wat formeler, maar niet op zo’n conservatieve manier als het vroeger was. Avé benadrukt nogmaals de mix van sportief en classy bij het dragen van een pak. Draag er een mooi T-shirt of kleurrijke trui onder. Denk ook eens aan een andere schoen dan de pump, zoals leuke laarsjes of misschien toch weer die sneaker.