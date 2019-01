Een derde van de Belgen slaat middagpauze over

Belgen nemen het niet zo nauw met hun middagpauze. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Indiville. Slechts 67% van de werknemers neemt dagelijks een middagpauze. Bij zelfstandigen ligt dat cijfer nog lager. Dagelijks neemt ongeveer de helft van de zelfstandigen (53% om precies te zijn) een pauze rond de middag. 15% van hen geeft aan nooit tijd te maken voor een lunchpauze. Bovendien worden onze pauzes steeds korter. Waar men vroeger al eens de tijd nam om uitgebreid op restaurant te gaan, neemt 64% van de Belgen nu niet langer dan een halfuur vrij. Bij een op de vier arbeiders is dat zelfs maar een kwartier. Daarnaast maakt de Belg niet optimaal gebruik van z’n pauze. In plaats van helemaal te ontspannen, scrollen we vrolijk door sociale media. Dat lijkt misschien ontspannend, maar in werkelijkheid zorgt het ervoor dat onze hersenen niet de tijd krijgen om even bij te komen. Een praatje slaan met collega’s zit er voor velen ook niet in. Slechts 42% van de werknemers neemt hiervoor de tijd.