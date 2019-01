Vier meldingen per dag van oplichting door ‘vrienden’

Bij de FOD Economie komen elke maand zo’n 118 meldingen binnen van zogenaamde ‘vriendschapsfraude’. Dat zijn vier mensen per dag, die aangeven opgelicht te zijn door een zogenaamde vriend, berichten Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. De fraudeurs proberen via het internet eerst het vertrouwen te winnen van goedgelovige mensen die op zoek zijn naar een partner, een vriend of een luisterend oor, met de bedoeling hen nadien geld afhandig te maken. In 2018 maakten de fraudeurs zo samen 5,4 miljoen euro buit, zegt minister van Consumentenzaken Kris Pee­ters (CD&V).

bron: Belga