Proximus League – KV Mechelen weigert schikkingsvoorstel voor Mera, die daardoor kan spelen tegen Union

KV Mechelen gaat niet akkoord met de vier speeldagen schorsing en 2.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag voorstelde aan Gerdan Mera. De verdediger kan daardoor dinsdagavond aantreden in de return van de halve finales in de beker op bezoek bij Union. Dinsdagmiddag kunnen club en speler, alsook de bondsprocureur hun argumenten voorleggen aan de Geschillencommissie. Enkele uren later spreekt de disciplinaire commissie van de KBVB zijn vonnis uit, maar een sanctie treedt sowieso pas vanaf woensdag in werking. De terugwedstrijd van de halve finale in de Croky Cup komt daardoor niet in gevaar. KV Mechelen moet in het Dudenpark beter doen dan het 0-0 gelijkspel van vorige week in het AFAS-stadion om de poorten van de bekerfinale na tien jaar opnieuw open te beuken.

Malinwa beëindigde de doelpuntenloze wedstrijd op het veld van Beerschot Wilrijk zaterdag met negen veldspelers. Nadat Schoofs zijn tweede gele kaart had gekregen, raakte Mera betrokken bij een stevig opstootje. De Colombiaanse verdediger sloeg Joren Dom in het gezicht en mocht samen met Schoofs afdruipen.

bron: Belga