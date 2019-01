Nu al een uur file op Antwerpse ring door noodherstellingen en ongevallen

Op de Antwerpse ring en de aankomende snelwegen E313 en E19 (vanuit Nederland) is er al heel wat fileleed door de noodherstelling die moet plaatsvinden op de E17 richting Gent in Zwijndrecht, in combinatie met twee ongevallen en nog een andere, kleinere noodherstelling ter hoogte van Antwerpen-Zuid. De wachttijden lopen er al op tot een uur. Door de noodherstelling op de E17 is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum al de hele middag sprake van een accordeonfile op de Antwerpse ring. In die file reden omstreeks 13.30 uur eerst twee personenwagens op elkaar in ter hoogte van Antwerpen-Zuid, en vervolgens botste een personenwagen er nog tegen de aanhangwagen van een vrachtwagen. Er waren een hele tijd slechts twee van de zes rijstroken beschikbaar, ook al omdat er ook in Antwerpen-Zuid een noodherstelling van het wegdek moet gebeuren. Dat is wel een erg lokale en kleinschalige operatie, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer, maar door de file raakt de aannemer slechts moeizaam ter plaatse.

In Antwerpen-Zuid zal de weg tijdig vrijgemaakt worden voor de avondspits. Die zal echter vermoedelijk toch bijzonder zwaar worden richting Gent vanwege de noodherstelling op de E17 in Zwijndrecht. De Liefkenshoektunnel is tijdens die werken, in principe tot voor de ochtendspits dinsdag, tolvrij richting Gent.







bron: Belga