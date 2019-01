Mark Demesmaeker (N-VA) bezoekt Belgische politieke gevangene Amaya Coppens in Nicaragua

Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) heeft vorige week in een gevangenis in de buurt van de Nicaraguaanse hoofdstad Managua een bezoek gebracht aan de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens (23). De jonge studente zit sinds september in de cel nadat ze protesten tegen het regime van president Daniel Ortega had aangevoerd. “Alle politieke gevangenen die we gezien hebben, houden zich zeer sterk, ook al hangen hen zware straffen boven het hoofd”, zegt Demesmaeker. De rechtsgang in het Latijns-Amerikaanse land noemt hij een lachertje. De N-VA’er maakte deel uit van een ad-hocdelegatie van het Europees Parlement. De Europese Unie heeft een associatieverdrag met Nicaragua waarin ook een hoofdstuk aan democratische vrijheden gewijd is. De Europarlementsleden dienden al in november een aanvraag in om een bezoek aan Managua te brengen, maar werden pas binnengelaten toen ze vorige week effectief voet aan de grond zetten.

Demesmaeker bezocht vrouwengevangenis La Esperanza, waar ook Amaya Coppens opgesloten zit. “Zij staat symbool voor de vooral jonge politieke gevangenen in Nicaragua. Het moet een prioriteit zijn om die mensen zo snel mogelijk vrij te krijgen. Dat zou een eerste gebaar zijn naar de internationale gemeenschap, want we moeten vermijden dat het land afglijdt naar een gewapend conflict.” Bij de protesten tegen het regime-Ortega vielen officieel al meer dan 320 doden, maar volgens Demesmaeker zouden het er meer dan 500 kunnen zijn.







De Europese delegatie had tijdens haar kort bezoek aan Nicaragua gesprekken met vertegenwoordigers van het hele middenveld: boeren, ondernemers, studentenorganisaties, vertegenwoordigers van inheemse groepen, journalisten… “We hebben met eigen ogen gezien hoe zwaar de repressie er doorweegt”, zegt Demesmaeker. “We hebben onderdak moeten geven aan een van onze contacten omdat ze na ons gesprek achtervolgd werd.”

Volgens Demesmaeker kan de Europese Unie een rol spelen als facilitator van een dialoog tussen de huidige machthebbers in Nicaragua en de samenleving. “De oppositie is niet zeer goed georganiseerd, maar het middenveld is er wel zeer bewust.”

Gisteren had Demesmaeker ook een ontmoeting met president Ortega zelf, maar dat draaide volgens hem uit op een dovemansgesprek.

bron: Belga