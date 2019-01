Liefkenshoektunnel vrij, maar erg lange files op Antwerpse ring

Op de R2 in Antwerpen is de Liefkenshoektunnel vrijgemaakt na het ongeval met een vrachtwagen eerder op de middag. Alles bij elkaar was de weg er richting Gent anderhalf uur versperd. Intussen blijven de files op de Antwerpse ring (R1) echter aangroeien richting Gent door de noodherstelling op de E17 in Zwijndrecht die twee van de vier rijstroken verspert. “Het is eigenlijk aanschuiven over de hele Antwerpse ring richting Gent tot op de E17, en al voordien vanaf Berendrecht op de A12, vanaf Sint-Job op de E19 en vanaf Ranst op de E313”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De omleidingsroute via de Liefkenshoektunnel is wel opnieuw geactiveerd en die tunnel blijft ook tolvrij tot de werken op de E17 morgenochtend voorbij zullen zijn, maar je ziet duidelijk dat de noodherstelling in Zwijndrecht ervoor zorgt dat de E17 de toestroom van de avondspits richting Gent niet aankan.”

Ter hoogte van Antwerpen-Zuid is de weg wel volledig vrijgemaakt, na twee kleine aanrijdingen en een bijkomende lokale noodherstelling.







bron: Belga