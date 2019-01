Israël beëindigt mandaat van internationale waarnemers in Hebron

Israël gaat een einde maken aan een meer dan twintig jaar oude internationale waarnemersmissie in Hebron, een stad op de Westelijke Jordaanoever. Dat heeft de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu maandag aangekondigd. “We zullen geen toelating geven voor het voortzetten van een internationale macht die tegen ons opereert”, zo blijkt uit een mededeling van het kabinet van Netanyahu. Volgens de krant Haaretz zal het mandaat van de missie donderdag aflopen.

Hebron is de grootste stad op de Westelijke Jordaanoever. Er wonen meer dan 200.000 Palestijnen maar ook enkele honderden Israëlische kolonisten, die in een door soldaten beschermde enclave wonen. De bouw van die Israëlische nederzettingen is volgens het internationaal recht illegaal.

De observatiemissie Temporary International Presence in Hebron (TIPH) werd in 1997 opgericht op basis van een Israëlisch-Palestijns akkoord. Die overeenkomst werd gesloten nadat een Israëlische kolonist in 1994 een bloedbad aanrichtte dat het leven kostte aan 29 Palestijnen die aan het bidden waren in de Grot van de Patriarchen.

De missie bestaat een zestigtal waarnemers uit Noorwegen, Zweden, Italië, Zwitserland en Turkije. Het mandaat van de missie werd tot nu toe om de zes maanden vernieuwd.

De taak van de missie is om melding te maken van geweld dat door Palestijnen of door Israëlische kolonisten gepleegd wordt. De voorbije jaren heeft Israël al klacht ingediend tegen verschillende leden, die beschuldigd worden van partijdigheid.

