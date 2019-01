“Eerste taak van nieuwe president wordt hoop tot verandering beantwoorden”

De eerste taak van de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi wordt een antwoord vinden op de grote hoop tot verandering die de Congolese bevolking via de stembus heeft geformuleerd. Dat heeft minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vandaag gezegd in zijn toespraak bij de start van de Diplomatieke Dagen, de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatie. De voorbije jaren had België de Congolezen verschillende keren laten verstaan dat er zonder verkiezingen geen nieuw samenwerkingsakkoord gesloten wordt. In “De Ochtend” op Radio 1 had De Croo gisteren nog gezegd dat hij wacht op Tshisekedi’s belofte om werk te maken van een echte rechtsstaat vooraleer ontwikkelingsprojecten weer opgestart kunnen worden. “De Congolese overheid moet nu tonen dat ze het goed meent”, zei de vicepremier gisteren.

Een dag later ging De Croo niet in op hoe het nu verder moet met de Belgisch-Congolese ontwikkelingssamenwerking. “De Congolese bevolking verwacht verandering wat betreft leiderschap en het socio-economische”, klonk het vandaag. “We moeten nu afwachten hoe de nieuwe president daarop antwoordt. Wij zijn solidair met de bevolking, en werken al lang met hen samen.”







De Croo ging wel in op de bilaterale banden, die al enige tijd zwaar onder druk staan. “Het waren de Congolezen die de meeste maatregelen op unilaterale manier genomen hebben”, zei hij. “Als men daarop wil terugkomen, dan is het aan hen om dat te doen.”

Nog volgens De Croo valt alvast niet te ontkennen dat Congo stappen vooruit gezet heeft. “Kabila’s mandaat zit erop, weliswaar met twee jaar vertraging, er waren verkiezingen die er kwamen onder druk van de bevolking en de internationale gemeenschap. De bevolking is op een waardige manier en met indrukwekkende vastberadenheid gaan stemmen, zonder geweld, zonder in te gaan op provocaties.”

bron: Belga