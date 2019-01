Duitse regering gekant tegen snelheidslimiet op autobahn

De Duitse regering moet niet weten van een algemene snelheidslimiet op de autobahn. Dat heeft regeringswoordvoerder Steffen Seibert vandaag gezegd in Berlijn. Er zijn “intelligentere” maatregelen die genomen kunnen worden in het verkeer ter bescherming van het klimaat, luidt het. Seibert reageert daarmee op een aanbeveling van een klimaatwerkgroep van de bondsregering om een algemene snelheidslimiet van 130 kilometer per uur in te voeren op de autosnelwegen, om de impact van het verkeer op het klimaat te beperken. Die aanbeveling leidde in Duitsland tot een groot debat. Onder meer transportminister Adreas Scheuer (CSU) sprak zich al uit tegen de snelheidslimiet.

Bron: Belga