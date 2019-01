Dodentol stijgt verder tot 60 na dambreuk in Brazilië

Na de dambreuk van een ijzerertsmijn in Brazilië moeten de reddingswerkers steeds meer lichamen bergen. De dodentol is ondertussen opgelopen tot 60, zo maakte de brandweer bekend. Daarnaast zijn nog 292 mensen vermist. De balans zal wellicht nog zwaarder worden. “Het is helaas zeer onwaarschijnlijk dat er nog overlevenden gevonden worden”, aldus brandweerwoordvoerder Pedro Aihara aan televisiezender Globo News. De plaatselijke reddingsdiensten krijgen de steun van 136 Israëlische soldaten, die naar de plaats van de ramp gereisd waren. Zij brachten onder andere apparatuur mee voor het lokaliseren van gsm-signalen in de modder. De omstandigheden in het rampgebied zijn “zeer moeilijk en zeer gevaarlijk”, aldus de leider van de Israëlische missie, Oberst Golan Vach.

De hulpdiensten troffen onder andere een onder de moddermassa begraven bus aan. Of er nog mensen in de bus zaten is voorlopig onduidelijk.







bron: Belga