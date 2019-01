Delegatie van Klimaatcoalitie uitgenodigd bij premier Michel

Eerste minister Charles Michel ontvangt morgen een delegatie van de Klimaatcoalitie. Dat laat zijn kabinet weten aan het persagentschap Belga. De premier wil “luisteren naar hun concrete voorstellen en erover debatteren”. “Tienduizenden burgers hebben een sterke boodschap uitgestuurd. Die boodschap zal gehoord worden.” Gisteren kwamen 70.000 mensen op straat in Brussel om er te betogen voor het klimaat. De manifestanten vragen strengere maatregelen tegen de klimaatopwarming. De afgelopen weken werd de hoofdstad elke donderdag al overspoeld door duizenden spijbelende jongeren met dezelfde boodschap.

Premier Charles Michel heeft die boodschap duidelijk gehoord, zegt hij. Hij nodigt morgen een aantal vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie uit om naar hun ideeën te luisteren. De Klimaatcoalitie verenigt tientallen milieuorganisaties, burgerbewegingen, ngo’s en vakbonden en organiseerde de klimaatmars van begin december, die 65.000 mensen op de been bracht.







Eerder op de dag zei premier Michel al dat het klimaat één van zijn drie topprioriteiten is. “Maar we moeten zorgen voor én bevoorradingszekerheid én redelijke tarieven, en tegelijk ook onze internationale engagementen respecteren. Dat is niet evident”, zei hij tijdens de Diplomatieke Dagen, de jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatie. Michel zei ook dat de regering de afgelopen jaren al veel heeft gerealiseerd, maar dat die realisaties misschien te weinig in de verf zijn gezet.

bron: Belga