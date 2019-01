Crisis Venezuela – VS treffen sancties tegen Venezolaanse oliebedrijf PDVSA

De VS hebben sancties ingesteld tegen het door de staat geleide Venezolaanse oliebedrijf PDVSA. Dat heeft John Bolton, de nationaal veiligheidsadviseur van Amerikaans president Donald Trump, maandag meegedeeld. Op die manier voert Washington de druk op Venezolaanse president Nicolas Maduro op. PDVSA wordt gesanctioneerd omdat het een “corruptievehikel” is, zo melden de VS. De raffinaderij Citgo, een filiaal van PDVSA in de Verenigde Staten, zal wel kunnen blijven functioneren. De financiële transacties van de dochterondernemingen moeten wel gebeuren via een geblokkeerde rekening, verduidelijkt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

De VS roepen het Venezolaanse leger op om een “vreedzame machtsoverdracht” te aanvaarden.

In Venezuela zijn de voorbije dagen honderdduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen president Nicolas Maduro. De Venezolaanse president werd op 10 januari beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Maar woensdag heeft opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido zichzelf uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. De VS, Canada, Israël en verscheidene Zuid-Amerikaanse landen scharen zich achter de interim-president, maar het leger steunt Maduro.

bron: Belga