Buitenlandse voertuigen ontsnappen niet langer aan Gentse GAS-boetes

In Gent moeten bestuurders van buitenlandse voertuigen voortaan hun GAS-boete betalen als ze een overtreding begaan in het stadscentrum. De stad heeft daarvoor bilaterale akkoorden gesloten met Nederland en Frankrijk en werkt ook samen met het VK en Duitsland. Jaarlijks negeren ongeveer 50.000 voertuigen de knips in Gent, een kwart daarvan heeft een buitenlandse nummerplaat. CD&V-gemeenteraadslid Veli Yüksel wees vorig jaar op de grote groep automobilisten die sinds de invoering van het Gentse circulatieplan ongestraft door knips mogen rijden. “Ik ben tevreden dat er een oplossing is, ” zegt Yüksel. “Het is een goede zaak dat zo bijna 12.500 overtreders niet vrijuit gaan. Die ongelijkheid mocht niet langer blijven bestaan.”

Een half miljoen euro boetes wordt in Gent niet geïnd omdat voor Nederlanders en Fransen geen vaststellingen worden afgehandeld. Er wordt ook geen pv opgesteld en bestuurders worden niet onmiddellijk aan de kant gezet omdat dat te veel politiecapaciteit zou vragen. Een probleem waar ook Antwerpen mee kampt.

“Het was ook mij een doorn in het oog”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. “Sinds 1 januari 2019 worden ook buitenlandse nummerplaten beboet. Zowel aan de toegangspoorten van het autovrij gebied als aan de knippen.”

Op die manier worden ook overtreders uit Nederland, Frankrijk, VK en Duitsland beboet, nadat de DIV de gegevens overmaakt aan de stad Gent. Voor die twee landen is de procedure wel omslachtiger, al worden ook daar overtreders beboet, in totaal goed voor 92 procent van de buitenlandse overtreders.

bron: Belga