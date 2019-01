Waarom je kat steeds in de weg lijkt te liggen

Kattenbaasjes weten het intussen wel: je kat gaat constant in de weg liggen. Als je dringend een mailtje moet versturen, legt mijnheer of mevrouw zich languit op je toetsenbord. Wil je je bed opmaken, dan ligt daar plots een kat. Maar waarom doen katten dat eigenlijk?

Lekker warm

Katten hebben van zichzelf een hoge lichaamstemperatuur. Gemiddeld bedraagt die maar liefst 38,9 graden! Ze nestelen zich dus het liefst van al op een warm plekje. En laat je computer nu net warme lucht uitblazen. Ideaal, toch?

Van mij!







Het natuurinstinct bij katten is al bij al nog relatief sterk. In de natuur bakenen ze hun terrein af door hun geur achter te laten, bijvoorbeeld door op bepaalde plekjes te gaan liggen. En liefst zo hoog mogelijk, want dan kunnen ze tegelijkertijd een oogje in het zeil houden. Daarom tref je je kat dus al eens op de kast aan.

Geurtjes

Draai of keer het zoals je wilt, maar je bent en blijft het baasje van je kat. En als alles goed is, is jullie band best wel sterk. Katten ruiken ongeveer veertig keer sterker dan mensen, dus geur is een belangrijk deel van hun leefwereld. Alles waar jouw lichaamsgeur aanhangt, is dus verschrikkelijk verleidelijk.

Aandacht

Dit puntje mocht uiteraard niet ontbreken. Het kan toch niet dat jij met iets bezig bent in huis en je liefste viervoeter geen aandacht schenkt?! Een kopje hier, een aaitje daar en iedereen is weer gelukkig.