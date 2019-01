Vrouw in de gym wordt aangesproken op ongepaste kledij

Als je naar de gym gaat, ben je waarschijnlijk niet zo gefocust op wat iedereen om je heen aan het doen is. Een vrouw uit het Duitse Konstanz kreeg echter onlangs te horen dat ze meer moest nadenken over de anderen, omdat haar outfit de afleidend was.

De 22-jarige rechtenstudente Marny was geschokt toen een vrouwelijk personeelslid haar benaderde in een sportschool die ze al meer dan twee jaar bezoekt.







Ze beweert dat de vrouw haar vertelde “je kunt niet zo trainen” terwlijl ze haar een ander setje aanbood, dat bestond uit een zwarte crop top en een broek.

In een interview met een lokale krant zei Marny dat ze het eerst niet snapte en de vrouw verward aankeek. “Je kunt hier geen sport-bh dragen”, zei ze toen. “Ik was geschokt omdat het geen sport-bh was en zelfs als het was, waarom niet?”

De jonge vrouw plaatste een foto van haar gymkleding op Twitter, waaruit bleek dat slechts een klein deel van de huid rond haar buik en rug zichtbaar was geweest tijdens haar trainingssessie.

just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4 — mayreads (@may_reads) 22 janvier 2019



Naast het beeld schreef ze: “Ik ben net uit mijn sportschool getrapt, omdat mijn kleren te ‘onthullend’ waren (zie foto) en de mannen in de sportschool in de war brachten. ‘

Ze voegde eraan toe: “In welke eeuw bevinden we ons? Zo verdrietig.”

Bericht ging snel viraal

Haar bericht ging snel viral en vergaarde meer dan 1.700 likes. Veel mensen namen ook de tijd om de steun voor Marny te delen en het naamloze sportschoolbedrijf te schamen.

Eén persoon antwoordde: “Waar zijn de mannen verward over? Hebben ze nog nooit een vrouw gezien ?!” Een ander zei: “Dat is te onthullend? De enige manier waarop die outfit te onthullend is, is volgens de normen van 100 jaar geleden.”

Een derde voegde eraan toe: “Sorry, wat ?! Mensen in mijn sportschool en yogastudio trainen in korte broeken en sportbeha’s en niemand merkt zelfs op.”