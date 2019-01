Matt ‘Joey’ LeBlanc nam deze dingen stiekem van de ‘Friends’-set mee

De Amerikaanse acteur Matt LeBlanc heeft in een interview toegegeven dat hij enkele dingen die hem na aan hart lagen van de ‘Friends’-set bijgehouden heeft.

De laatste aflevering van de populaire serie ‘Friends’ ligt ondertussen al vijftien jaar achter ons. Het meest hilarische personage was ongetwijfeld Joey Tribbiani, de man die met de drie magische woorden ‘How YOU doin’?’ nagenoeg elke vrouw in bed praatte.







In een interview met Jimmy Fallon blikte de voormalige ‘Top Gear’-presentator terug op de tien jaar lange, razend populaire reeks. Toen Fallon hem vroeg of hij ooit iets had meegegrist van de set, antwoordde LeBlanc affirmatief. “Herinner je je de kickertafel nog in het appartement van Joey en Chandler? Ik heb dat balletje mee naar huis genomen. Het zit ergens in mijn gereedschapskist”, lachte hij.

Artistieke elektricien

Maar dat was niet het enige dat hij meenam. “Weet je nog, dat tekenbord aan de deur in het appartement waar van alles op geschreven stond? Dat heb ik op het einde ook meegenomen. Maar niet voor mezelf. De man die dat tekenbord volschreef, was Paul, de elektricien. Hij verzon altijd iets leuks voor op het bord, iets dat relevant was voor het verhaal. Dus ik stal het en gaf het aan hem”, klonk het. “Ik had het voor veel meer geld kunnen verkopen”, lachte hij vervolgens.

Oud mannetje

De 51-jarige acteur vertelde ook dat hij niet graag naar de ‘Friends’-herhalingen kijkt omdat ze hem oud doen voelen. In een eerder interview op ‘Live with Kelly and Ryan’ herinnerde hij zich een pijnlijke confrontatie met een jonge fan. “Enkele jaren geleden wandelde ik op straat en riep er plots een 13 à 14-jarig jongetje ‘Oh mijn God, jij bent de vader van Joey!’. Ik antwoordde hem: ‘Opkrassen, jij!’, net zoals een oud mannetje zou zeggen”, lachte hij.