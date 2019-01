Een 94 procent match. Dit is het eerste koppel uit ‘Blind Getrouwd’

“Een rosse vonk, dat zou wel leuk zijn. Dat is gigantisch mijn type”, zei Stijn Van Goethem (30) toen hij zich inschreef voor ‘Blind getrouwd’. De accountmanager uit Stekene wordt bij deze op zijn wenken bediend: leerkracht Joke Zwanckaert (31) uit Gent heeft het perfecte haar. Meer belangrijk: volgens de experten heeft ze ook het perfecte profiel. Vanavond zien we hoe ze op elkaar reageren.







Het is ongebruikelijk, maar ‘Blind Getrouwd’ geeft nog voor de eerste aflevering al een eerste geheim prijs. Vanavond zien we hoe de experten de foto van Joke naast die van Stijn leggen. Hun profielen ­zouden voor 94 procent overeenkomen, wat de experten doet besluiten dat dit “een heel sterke match” is met “heel wat potentieel”.

Spleetje tussen de tanden

Op één vlak krijgt Stijn – die in Stekene woont, maar in Gent werkt – alvast zijn zin. De Gentse Joke is Vene­tiaans blond en dat levert haar volgens Stijn “een gigantisch voordeel” op. Fysiek zal het tussen de twee sowieso wel goed zitten. Stijn had geen lange waslijst met vereisten, hij hoopte gewoon dat zijn toekomstige vrouw niet veel groter was dan zijn 1,73 meter, dat ze niet rookte én geen spleetje tussen haar tanden had. Ook Joke liet tijdens de selecties weten dat ze ­fysiek op verschillende types viel. “Er moet natuurlijk wel íets van aantrekking zijn”, vond ze. “Zo zijn een mooie glimlach en mooie ogen ­altijd tof.”

Ook qua karakters een match

Natuurlijk wil het oog ook wat, maar ­volgens de experten passen Stijn en Joke ook qua karakters goed samen. Zelf ­omschrijft Stijn zich als “betrouwbaar, eerlijk, open en iemand die altijd klaarstaat voor familie en vrienden”. Volgens de experten is Stijn zacht, aangenaam in gesprek, een zeer warme, zorgende persoon. “Je kan met Stijn moeilijk ruzie ­maken, hij gaat conflicten uit de weg, zal zich eerder zalvend opstellen.”

Stijn was naar eigen zeggen op zoek naar een intelligente vrouw met humor die communicatief is en initiatief neemt. In dat laatste verschilt Stijn duidelijk van Joke, die veel avontuurlijker is dan haar toekomstige echtgenoot. Volgens de experten moet je naast Stijn een vrouw met pit ­zetten, omdat Stijn meer afwachtend is. En Joke heeft die pit.

Dat moet ook wel. Ze geeft les in het bso en tso, aan jongens van het eerste tot het vierde middelbaar. Net daarom is er volgens de experten sprake van “een heel goeie match”: “Ze hebben allebei iets wat de ­andere persoon nodig heeft. Stijn is ­rustig, Joke is heel actief. Ze gaan elkaar erg goed vinden in het praten over ­emoties.”