Alligator helpt man van depressie af

Een inwoner van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een wel heel bijzondere manier gevonden om met zijn depressie om te gaan. Volgens Joie Henney is hét middel tegen depressie een alligator.

Henney beschouwt zijn alligator Wally als een grote knuffelbeer. “Hij houdt ervan om knuffels te geven”, aldus de 65-jarige inwoner van York. Henney ontwikkelde depressieve gevoelens na het verlies van drie dierbare vrienden. Het voelde voor hem alsof deze gevoelens nooit meer weg zouden gaan.

“Mijn dokter wilde mij er medicatie voor geven, maar ik heb een hekel aan medicijnen.” Nadat Henney ontdekte dat Wally hem emotionele steun gaf, wist hij zijn arts hier ook van te overtuigen. Het lukte Henney zelfs Wally te registeren als ‘emotioneel ondersteunend dier’, een Emotional Support Animal (ESA).

Aan Amerikaanse nieuwssite Yorkdispatch liet Henney weten de ophef niet te snappen. “Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Het werkt, dus waarom niet?”, aldus Henney.

Ondanks het feit dat Henney zijn alligator vooral ziet als een knuffelbeer, beseft hij wel dat het om een gevaarlijk dier gaat. Henney is echter niet bang voor zijn alligator. “Hij heeft nog nooit iemand gebeten en is zelfs bang voor katten. Het is net een hond. Hij wil geliefd en geaaid worden.”

Het dier is op dit moment anderhalve meter groot en kan wel vijf meter worden.

