Actrice Emily Blunt onderwerp van spot door ‘vaginajurk’

De Britse actrice Emily Blunt heeft zondag een SAG Award gewonnen, maar haar outfit ging met de meeste aandacht lopen op Twitter. Heel wat mensen vonden immers dat haar jurk op een vagina leek.

Zondagavond vond de 25ste editie van de Screen Actors Guild Awards plaats in Los Angeles. De 35-jarige actrice Emily Blunt won de prijs voor ‘beste vrouwelijk bijrol’ voor haar prestatie in de horrorprent ‘The Quiet Place’, een film van haar echtgenoot John Krasiniski.

Gewaagde outfit







Tijdens de uitreiking droeg ze een opvallende, roze jurk. Heel wat twitteraars konden zich niet van de indruk ontdoen dat ze er een vagina in zagen. En dat leverde heel wat hilariteit op. “Iemand zei me dat de jurk van Emily Blunt op een vagina lijkt, en nu kan ik er niet meer naast kijken. Ik ga eraan”, klinkt het onder meer.

“Kijk, ik hou van Emily Blunt en ik zou nooit slecht praten over haar, maar het was een gewaagde keuze om in cosplay-outfit als een vagina te verschijnen op de SAG awards”, lacht nog iemand anders.

Listen I love Emily Blunt and would never speak ill of her ever but it was a bold choice to go to the #SAGAwards in cosplay as a vagina pic.twitter.com/PxFqAwfviX — Robbie Fox (@RobbieBarstool) January 28, 2019

LMFAO people be talking about emily blunt’s pink ‘vagina dress’ — rachel weisz♡ (@cvteblunt) January 28, 2019

not in a bad way but anyone else think emily blunts dress looks a wee bit like a vagina — dolly (@themiliaclarke) January 28, 2019