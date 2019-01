5 niet-seksuele redenen waarom mannen vrouwen sexy vinden

Sexy heeft voor iedereen een andere betekenis. Sommigen denken meteen aan seks en uiterlijk, anderen hebben het meer voor innerlijke bijzonderheden. Dit keer kijken we eens verder dan billen, borsten en andere rondingen. Welke dingen vinden mannen sexy aan een vrouw?

Passies

En dan bedoelen we niet passie in bed, maar passies in het leven. Niets zo vervelend als iemand die onverschillig staat ten opzichte van alles. Het maakt niet uit of het nu een passie is voor film, make-up of dieren. Als je helemaal in de ban bent van een onderwerp, betekent dat vaak ook dat je er urenlang over kan babbelen en interessante argumenten kan aandragen.

Zelfverzekerdheid







Of een vrouw zelfzeker is of niet, blijkt uit heel wat dingen. Hoe wandelt ze een kamer binnen? Trekt ze zich aan wat anderen van haar denken? Durft ze zelf dingen te ondernemen? Als je samen bent met iemand, denkt die ander sowieso dat je helemaal te gek bent. Dus waarom zou je dan aan jezelf twijfelen? Gewoon je ding doen is de boodschap!

Open

Niets zo vervelend als een gesloten boek – figuurlijk dan. Het cliché dat mannen minder emotioneel zijn dan vrouwen, klopt niet helemaal. Ze vinden het vaak minder moeilijk om hun emoties in woorden om te zetten en zeggen gewoon wat ze denken. Vrouwen durven het daar weleens moeilijker mee te hebben en alles op te kroppen. Maar geloof ons, open zijn zal je relatie alleen maar deugd doen. En mannen vinden het nog eens aantrekkelijk ook.

Zorgzaam

Zorgzaam voor je vrienden, je familie of je lief: het maakt allemaal niet uit. Het toont dat je inzit met anderen en niet egoïstisch bent. Natuurlijk moet het wel een beetje van beide kanten komen, maar iedereen houdt er nu eenmaal van om eens in de watten gelegd te worden. Je laat zien dat de ander je dierbaar is en dat is soms gewoon nodig.

Luisteren

Cliché. Toch? Eigenlijk niet. Er zijn immers heel wat mensen die doen alsof ze luisteren, maar eigenlijk niet actief met je meedenken. Als je als vrouw echt luistert naar wat een man te zeggen heeft en niet simpelweg knikt, is dat echt heel aantrekkelijk. Het versterkt jullie band dus doe even wat extra moeite. Als de ander iets vertelt, betekent dat waarschijnlijk dat het belangrijk is voor hem.