WB veldrijden Hoogerheide – Mathieu van der Poel moest ervoor knokken

Mathieu van der Poel blijft zijn zegereeks, ongeslagen sinds 4 november 2018, voortzetten. Ook in Hoogerheide was hij aan het feest, al moest hij er iets harder voor knokken dan gewoonlijk. “De benen waren niet slecht, maar ik voelde de trainingsstage wel nog.” Van der Poel reisde na de cross in Otegem (14 januari) door naar het Spaanse Benicassim voor een lange trainingsstage. Hij paste voor de wereldbekermanche in Pontchâteau. “Pas donderdag keerde ik terug van trainingskamp”, zei de Nederlander. “Ik deed er veel lange duurtrainingen en dat voelde ik wel in de eerste twee rondes. Ik kon het tempo van Toon Aerts niet volgen en trapte op mijn adem. Maar ik panikeerde niet en reed mijn eigen cross, los van de tweestrijd tussen Van Aert en Aerts.”

Van der Poel vond zijn crossbenen van weleer, reed weg bij Van Aert, keerde terug op Aerts en zou zich van hem ontdoen in de voorlaatste ronde. “De benen waren niet slecht en toen ik het gevoel kreeg dat ik de wedstrijd kon winnen, werd ik beter en beter en kon ik naar Toon rijden. Daarna was het doorstomen naar de finish.”

“Dit is een week voor het WK wel een fijne opsteker. Ik kan met vertrouwen naar Denemarken afreizen. Komende week doe ik het rustig aan. Ik hoop dat ik volgend weekend een supercompensatie heb van mijn stage en er over de beste benen van het seizoen kan beschikken.”

