VTM NIEUWS wint Çavaria Media Award

VTM NIEUWS heeft zaterdagavond de Çavaria Media Award gewonnen. De nieuwsredactie krijgt de onderscheiding naar aanleiding van hoe ze omging met de coming-out van journalist Bo Van Spilbeeck. Çavaria, de koepel van Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender-verenigingen (LGTB), reikte zaterdagavond haar jaarlijkse awards uit in de Gentse Vooruit. De organisatie bekroont in drie categorieën personen en organisaties die in 2018 een positieve invloed hadden op de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders.

Voor de Çavaria Media Award waren er behalve VTM NIEUWS nog twee genomineerden: “Voor de mannen”, een tv-programma op Canvas, waarin Xavier Taveirne praat met de eerste generatie mannen die zich in Vlaanderen durfden te outen als homo, en “Girl”, het langspeelfilmdebuut van Lukas Dhont, over de 15-jarige transgender Lara die carrière wil maken als ballerina.

De Çavaria Campaign Award ging naar #AllemaalMensen van 11.11.11. De campagne pleit voor een menselijk migratiebeleid “want we zijn allemaal mensen op weg naar beter”.

De Lifetime Achievement Award was voor de Oostenrijkse politica Ulrike Lunacek. Ze was het eerste openlijk lesbische parlementslid in haar thuisland en trok daarna naar het Europees Parlement.

bron: Belga