Vijftiger zit met messteken achter stuur van wagen in Genk

Er is zondagochtend een bizar ongeval gebeurd in Genk, waarbij een man met messteken achter het stuur van een wagen zat. Op de Europalaan ter hoogte van de E314 was een voertuig van de rijbaan gegaan en in de berm tot stilstand gekomen. In de wagen zat een 53-jarige man uit Turnhout. Hij werd met zware verwondingen in de buikstreek naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stabiliseerde zijn toestand. De lokale politie van de zone CARMA deed de nodige vaststellingen. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart. Er werd een forensisch team opgevorderd om de verwondingen bij de man te onderzoeken. Ook het gerechtelijk lab deed een sporenonderzoek. Het parket houdt voorlopig alle pistes open om een verklaring te vinden voor de letsels bij de vijftiger uit Turnhout. Ofwel kreeg hij elders de messteken en is hij dan in de wagen gestapt om te vluchten, ofwel is hij pas gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig van de baan was gegaan.

bron: Belga