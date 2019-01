Twaalf gewonden en schade na tornado op luchthaven van Antalya

Twaalf mensen zijn zaterdag gewond geraakt bij de doortocht van een tornado op de luchthaven van de toeristische stad Antalya, in het zuiden van Turkije. Twee vliegtuigen zijn beschadigd, zo hebben de Turkse autoriteiten zondag gemeld. Ze waarschuwden voor nieuwe onweders. De gouverneur van Antalya, Mounir Karaloglu, zei dat twee pendelbussen omgewaaid waren door de tornado. Op het tarmac werden twee vliegtuigen en een helikopter beschadigd.

Volgens de gouverneur was het de vijfde tornado in drie dagen. De plaatselijke autoriteiten waarschuwden de bevolking op Twitter voor het risico op nog meer wervelstormen in deze provincie.

Bron: Belga