Paus vraagt “rechtvaardige en vreedzame oplossing” voor Venezuela op Wereldjongerendagen

Paus Franciscus heeft zondag een “rechtvaardige en vreedzame oplossing” gevraagd voor de crisis in Venezuela. “Tegenover de ernstige toestand vraag ik aan de Heer dat een rechtvaardige en vreedzame oplossing gevonden wordt om de crisis te boven te komen, waarbij de mensenrechten worden nageleefd”, zei de paus op de Wereldjongerendagen in Panama. Franciscus sloot de Wereldjongerendagen zondag af met een mis die door honderdduizenden jongeren werd bijgewoond (700.000 volgens de organisatoren). Hij riep de jongeren op “in het heden” te leven en “hun uur niet af te wachten”.

Na afloop van de ceremonie kondigde het Vaticaan aan dat de volgende editie van de Wereldjongerendagen, in 2022, in Lissabon zal plaatsvinden.

Bron: Belga