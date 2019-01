“Op blokkade van gele hesjes na is betoging zonder problemen verlopen”

“De klimaatmars is zonder problemen verlopen”, zo heeft Ilse Van de keere, woordvoerster van de Brusselse politie, vandaag omstreeks 17.00 uur aan Belga verklaard. Het enige probleem dat zich deze namiddag voordeed, was een blokkade door een groep gele hesjes ter hoogte van de Amerikaanse ambassade. “Daar waren een aantal voertuigen geblokkeerd op het ogenblik dat er tienduizenden klimaatbetogers aangestapt kwamen.” De actie van de gele hesjes was niet voorzien, zegt de poitiewoordvoerster. “Deze hesjes doen nooit aan aanvraag voor hun acties en wanneer ze op het terrein staan, is het ook niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie. Het gaat om wilde acties.”

De politie wilde de tunnels op de kleine ring vrij houden voor de klimaatbetogers. Dat was ook het geval bijvoorbeeld tussen IJzer en Troon, maar niet ter hoogte van de Amerikaanse ambassade omdat de gele hesjes er auto’s staande hielden.







“We hebben mensen naar die plek gestuurd om de geblokkeerde voertuigen te laten wegrijden, maar dat was niet evident op een ogenblik dat er 70.000 mensen passeren”, aldus Van de keere.

Het enige andere moment dat de politie ingreep vanmiddag was omstreeks 13.30 uur bij een actie aan het kruispunt Kunst-Wet. Daar werden zestien mensen administratief aangehouden, omdat ze de neutrale zone vlakbij het parlement niet wilden verlaten.

bron: Belga