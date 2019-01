Nieuw op 1 februari – Uitzendwerk mogelijk bij federale overheid

De federale overheid mag vanaf 1 februari een beroep doen op uitzendkrachten. Het interimwerk is toegelaten bij federale overheidsdiensten, overheidsbedrijven (onder meer Proximus en bpost) en HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel). Bij de Vlaamse overheid kan uitzendwerk al sinds mei 2018. Uitzendarbeid bij de federale overheid is enkel toegelaten voor de tijdelijke vervanging van een contractueel of statutair personeelslid, voor de tijdelijke toename van werk en voor de uitvoering van uitzonderlijk werk, en mag maximaal 12 maanden duren. In geval van een staking of een lock-out mogen geen uitzendkrachten tewerkgesteld worden of aan het werk worden gehouden.

Er zijn verschillende redenen waarom uitzendarbeid noodzakelijk is, luidt het in een toelichting van de regering. “Uitzendarbeid kan een antwoord bieden op tewerkstellingsbehoeften die een snelle oplossing vragen om de dienstverlening te kunnen garanderen. Er kan op een flexibele manier ingespeeld worden bij de behoefte aan een acute of onvoorziene vervanging of als er plots extra taken bijkomen. Het kan ook een oplossing bieden als een medewerker plots uitvalt.”

De regering wijst erop dat uitzendarbeid extra kosten met zich meebrengt, maar dat hij soms een oplossing kan zijn om de dienstverlenging te garanderen. Het is aan de diensthoofden om die afweging te maken, klinkt het nog.

Bevoegd minister Philippe De Backer had eerder al benadrukt dat de nieuwe regeling rechtszekerheid biedt aan bedrijven als bpost en Proximus.

