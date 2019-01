Nieuw op 1 februari – NMBS verhoogt sommige tarieven, verlaagt andere

Spoorwegmaatschappij NMBS sleutelt op 1 februari aan haar tarieven. Gemiddeld worden treinreizen 0,69 procent duurder, maar dat gemiddelde verbergt verschillen tussen de vele formules. De abonnementen stijgen iets sterker in prijs, terwijl sommige losse tickets wat goedkoper worden. Eerste het goede nieuws. De NMBS wil nieuwe reizigers aantrekken en verlaagt daarom de tarieven van standaard- en weekendbiljetten voor ritten van minstens 35 kilometer in tweede klasse. Biljetten in eerste klasse worden goedkoper op kortere trajecten.

Ook jeugdbewegingen zullen goedkoper af zijn. Kinderen onder 12 jaar die in groep reizen, reizen vanaf februari voor een “symbolisch bedrag” van 1 euro per traject. Groepstickets (vanaf 15 personen) voor reizigers vanaf 12 jaar worden wel iets duurder. Er wordt een korting van 60 in plaats van 70 procent toegepast.

Wie ook meer moet ophoesten, is de frequente reiziger. De prijs van woon-werkabonnementen en van schoolabonnementen gaat met 1,18 procent omhoog. Ook de tienrittenkaarten worden duurder. De Go Pass 10 voor jongeren onder 26 jaar zal 53 in plaats van 52 euro kosten voor tien ritten (+1,9 procent). Volwassenen moeten een forse prijsstijging slikken: de Rail Pass wordt 7,8 procent duurder en zal vanaf februari 83 euro voor tien ritten kosten in plaats van 77 euro.

Tot slot heeft de NMBS ook de tarieven vereenvoudigd voor reizigers die hun fiets willen meenemen op de trein. Nu was er keuze uit een enkel ticket van 5 euro voor de fiets of een dagticket van 8 euro. In februari wordt dat een vast tarief van 4 euro per traject. Vouwfietsen blijven gratis.

Het is overigens nog niet beslist of er een verbod komt op reizen met de fiets op spitstreinen. “De consultaties daarover lopen nog”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

bron: Belga