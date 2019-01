Neuville wordt tweede op op twee tellen van Ogier

Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) heeft vandaag de rally van Monte Carlo op zijn naam geschreven. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die voor de slotrit tot op vier tienden van de Fransman was genaderd, werd na een spannend duel tweede in de eerste WK-manche van het seizoen. Hij strandde uiteindelijk op 2.2 van Ogier. De Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) pakte de derde podiumplaats. De Franse negenvoudige wereldkampioen Sébastien Loeb (Hyundai) en de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) vervolledigden de top vijf.

Voor Ogier was het zijn zesde overwinning op rij in Monte Carlo, een record. In totaal mocht hij al zeven keer vieren in zijn lievelingsrace. De Fransman hoopt na Volkswagen (2013-2016) en M-Sport/Ford (2017 en 2018) met een derde constructeur de wereldtitel te veroveren.







De zege in de afsluitende powerstage ging naar de Brit Kris Meeke (Toyota), voor Ogier (op 3.9) en Neuville (op 5.7).

Neuville en zijn copiloot Nicolas Gilsoul gaan dit seizoen opnieuw op zoek naar de wereldtitel. De Oostkantonner werd al vier keer vicewereldkampioen: in 2013, 2016, 2017 en 2018.

De volgende WK-manche vindt van 14 tot 17 februari plaats in Zweden.

bron: Belga