Meer geld naar NAVO sinds oproep Trump, zegt Stoltenberg

De oproep van Amerikaans president Donald Trump aan de NAVO-leden om hun militaire uitgaven te verhogen, heeft gewerkt. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, gezegd op de tv-zender Fox News. Een pluim die Trump via Twitter met plezier op zijn hoed stak. “We zien dat de duidelijke boodschap van president Trump een impact heeft”, zei Stoltenberg. “Tegen eind volgend jaar zullen de NAVO-leden zowat 100 miljard dollar extra hebben uitgegeven aan defensie.”

Trump eiste al meermaals dat de partners in de verdragsorganisatie hun militaire uitgaven zouden verhogen. Hij klopte zich na de uitspraken van de NAVO-baas dan ook op de borst op Twitter. “Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft net gezegd dat de NAVO er dankzij mij in geslaagd is meer geld dan ooit te verzamelen bij zijn leden, na jaren van daling”, tweette Trump. “Dat heeft lastenverdeling. En meer eenheid ook.”

De voorbije maanden waren er hardnekkige geruchten dat Trump overwoog om de Verenigde Staten terug te trekken uit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

Stoltenberg is enkele dagen op bezoek in Washington. Er is geen ontmoeting met Trump gepland.

Bron: Belga