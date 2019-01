Levenloos lichaam in wagen op pechstrook: natuurlijk overlijden

De 76-jarige man die zondagnamiddag dood op de achterbank van een auto werd aangetroffen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat werd vernomen bij de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.

Het parket preciseert ook dat de wagen geparkeerd stond voorbij de Antwerpse Ring, op de E19 ter hoogte van de afrit Kleine Bareel.

De politie had rond 14 uur een oproep ontvangen over een auto die daar schijnbaar verlaten op de pechstrook stond. Toen een takelwagen ter plaatse kwam, bleek er op de achterbank een lichaam te liggen. Bij de auto was niemand anders aanwezig.

Volgens het parket waren er geen verdachte elementen en heeft een MUG-arts het als een natuurlijk overlijden geattesteerd.

bron: Belga