Kleine Julen wordt vandaag begraven

Julen, de Spaanse peuter (2) wiens lichaam vrijdagnacht werd aangetroffen in de honderd meter diepe schacht waarin hij was gevallen, wordt deze middag begraven in de wijk El Palo in Malaga. Zijn ouders hebben om respect en privacy gevraagd. Om 12.30 uur vindt een religieuze ceremonie plaats op de begraafplaats van El Palo, gevolgd door de begrafenis om 13.30 uur.

Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan nabij Malaga in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. De reddingswerken verliepen veel moeizamer dan verwacht omdat er grote rotsblokken onder de grond bleken te zitten. Pas gisterochtend om 01.25 uur, 13 dagen na zijn val, troffen mijnwerkers Julens levenloze lichaam aan op ongeveer 70 meter diepte.







Volgens de Spaanse media is de eerste hypothese na de autopsie op zijn lichaam, dat Julen nog de dag van zijn val stierf. De vijf forensische experts die de autopsie uitvoerden, stelden meerdere zichtbare kneuzingen vast, volgens de eerste hypothese het gevolg van het contact met de rotswanden tijdens zijn val. Het jongetje zou op zijn voetjes zijn terechtgekomen, met zijn armen omhoog.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. De ouders van Julen verloren in 2017 ook al hun zoontje Oliver.

bron: Belga