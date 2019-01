Kleine Julen in Malaga begraven

Julen Rosello, de 2-jarige jongen die gisteren in het zuiden van Spanje dood werd teruggevonden in een put na een zoekoperatie van dertien dagen, is vandaag in Malaga begraven in aanwezigheid van honderden mensen. De familie van Julen kreeg applaus van de menigte toen ze het kerkhof San Juan van Malaga betrad, zo was op televisiebeelden te zien. Volgens verwanten van de ouders werd het kind naast zijn broer Oliver begraven, die in 2017 aan een hartaanval overleed toen hij 3 jaar oud was.

Julen viel op 13 januari in Totalan, bij Malaga, per ongeluk in een ruim honderd meter diepe put die gegraven was om naar water te zoeken en die buiten gebruik was. De put had een diameter van slechts 25 centimeter. Bij de reddingsoperatie werden de grote middelen en 300 mensen ingezet. Volgens verscheidene Spaanse media bleek uit de autopsie dat de peuter stierf de dag dat hij viel.







Bron: Belga