Jupiler Pro League – Rutten pakt met Anderlecht eerste driepunter

RSC Anderlecht heeft zondagavond op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van Eupen. Na de 1-0 nederlaag van vorig weekend bij AA Gent was het de eerste competitiezege voor Fred Rutten als coach van paars-wit, dat in de stand met 37 punten alleen op de vijfde plaats staat. Om afstand te nemen van Eupen moest Anderlecht eerst wel een 0-1 achterstand ongedaan maken. Tegen de gang van het spel in had Mamadou Fall de bezoekers op het halfuur immers op voorsprong gezet. Vlak daarna was het na geklungel van Thomas Didillon bijna 0-2, maar Yuta Toyokawa wrong de opgelegde kans vakkundig de nek om. Het waren de enige mogelijkheden voor de bezoekers, bij de thuisploeg vonden Zakaria Bakkali, Yari Verschaeren en Sven Kums de weg naar de netten niet.

Rutten had door de afwezigheid van Adrien Trebel en Pieter Gerkens, en de schorsing van Francis Amuzu met James Lawrence, Alexis Saelemaekers en Verschaeren drie nieuwe namen aan de aftrap gebracht, pas na de inbreng bij de rust van winteraankoop Peter Zulj kantelde de wedstrijd. De Oostenrijker gaf meteen de assist voor de zeventienjarige Verschaeren, die het bijzonder knap afmaakte in de verste hoek en zo zijn eerste treffer voor Anderlecht liet noteren. Even later was het Ivan Santini die de 2-1 voorbij Van Crombrugge kopte, meteen ook de eindstand in het Astridpark.

Voor Anderlecht komt er zo een broodnodige zege, na de recente 4 op 21 in de competitie. Eupen blijft met 28 punten in de middenmoot hangen en heeft dit seizoen niet veel meer te winnen of te verliezen.

Eerder op zondag verkleinde Club Brugge met een 1-2 zege op KV Oostende de kloof met leider Racing Genk tot zeven punten. Nummer drie Antwerp volgt op negen punten van de Limburgers, Standard is vierde op elf punten. De Genkenaars mispakten zich zaterdagavond in eigen huis aan Moeskroen, dat de onmisbaarheid van Sander Berge en vooral Alejandro Pozuelo in de verf zette met een 1-2 zege. Zondagavond wordt de 23e speeldag afgesloten met het duel tussen KV Kortrijk en AA Gent.

bron: Belga