Jupiler Pro League – AA Gent op koers voor Play-off I na zege in Kortrijk

AA Gent heeft zondagavond de slotwedstrijd van de 23e speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij KV Kortrijk met 1-2 gewonnen. In tegenstelling tot Club Brugge (1-2 tegen Oostende) en Anderlecht (2-1 tegen Eupen) eerder op zondag moesten de Gentenaars geen achterstand ongedaan maken om de drie punten te pakken. Jonathan David zorgde na vier minuten al voor een 0-1 tussenstand in het Guldensporenstadion.

Bij de Gentenaars bleven aanwinst Roman Bezus, Dylan Bronn, Nana Asare en Alexander Sörloth op de bank met het oog op het bekerduel tegen KV Oostende en was Vadis Odjidja niet fit genoeg bevonden, en dat vertaalde zich toch tot kwaliteitsverlies op het veld. De thuisploeg herstelde min of meer het evenwicht en dat leverde op het kwartier reeds de gelijkmaker voor Idir Ouali op. Op een zwaar veld leek KVK zich naar een thuiszege te zullen knokken, al was dat buiten Thibault de Smet gerekend. De linkerflankverdediger rondde een kwartier voor affluiten een mooie actie af met een krul in de verste winkelhaak. De 1-3 van Brecht Dejaegere werd even nadien nog afgekeurd voor buitenspel en zo boekte Gent een krappe, maar belangrijke zege. In de stand komen ze met 37 punten na een zes op zes na Nieuwjaar immers op gelijke hoogte met Anderlecht op een gedeelde vijfde plaats, op veertien punten van leider Racing Genk.

De belangrijke wedstrijden voor de Buffalo’s blijven zich echter opstapelen, want na de topper tegen Anderlecht, de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker tegen KV Oostende en de verplaatsing naar Kortrijk, wacht er komende week de terugwedstrijd in de Beker en vervolgens de verplaatsing naar Club Brugge voor de Slag om Vlaanderen. Nadien oogt het programma van de Gentenaars makkelijker met enkel nog uitschieters tegen Standard en Sint-Truiden.

bron: Belga