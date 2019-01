Islamitische Staat eist dubbele aanslag aan Filipijnse kathedraal op

De terreurorganisatie Isalimtische Staat (IS) heeft de dubbele aanslag aan een kathedraal in het zuiden van de Filipijnen opgeëist. Dat zegt het Amerikaanse gespecialiseerde instituut SITE, dat islamistische en extremistische groepen opvolgt. De explosies kostten het leven aan zeker achttien mensen. IS eiste de aanslag aan een kathedraal in Jolo op in een persbericht. Daarin preciseerde de organisatie dat twee zelfmoordterroristen de aanslagen uitvoerden. Eentje blies zichzelf op in de kathedraal, de andere op de parking ernaast.

Bron: Belga