Europarlementsleden vragen “dringende dialoog” in Nicaragua

Er is nood aan een “dringende dialoog” tussen het regime en de oppositie in Nicaragua in een poging om de crisis in het land te beëindigen. Dat heeft een delegatie Europarlementsleden geconcludeerd na een vierdaags bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land. “Nicaragua heeft te kampen met een ernstige crisis op vlak van democratie, vrijheden en mensenrechten en er is nood aan een dringende interne dialoog”, zei het hoofd van de Europese delegatie, de Spanjaard Ramon Jaurequi, tijdens een persconferentie.

In Nicaragua zijn er sinds april 2018 manifestaties tegen een hervorming van de sociale zekerheid die de regering wilde doorvoeren. Die hervorming kwam er uiteindelijk niet, maar de manifestanten richten hun pijlen vervolgens op president Daniel Ortega, van wie ze het ontslag eisen omdat hij een dictatuur op poten gezet zou hebben. De overheid trad zeer repressief op tegen de manifestaties. Volgens het Nicaraguaanse centrum voor de mensenrechten vielen daarbij meer dan 300 mensen en werden meer dan 500 mensen opgesloten in de gevangenis.

Ortega verklaarde tijdens het bezoek aan de Europese afgevaardigden dat hij zelf het slachtoffer werd van een poging tot staatsgreep, maar dat geloven de Europeanen niet.

Tijdens hun bezoek spraken de Europarlementsleden met Ortega, leden van zijn regering en afgevaardigden van de burgergemeenschap. Ze bezochten ook een gevangenis waar manifestanten opgesloten zitten.

Jaurequi stelde nog dat de verdeeldheid tussen Ortega en de opposanten steeds groter wordt. “De risico’s op een burgeroorlog mogen niet onderschat worden”, zei hij. Daarom is er nood aan een dialoog, gecentreerd rond de hervorming van het electoraal systeem dat toelaat dat de wens van het volk wordt gerespecteerd. De Europese Unie kan bijdragen aan dergelijk proces, zei hij nog.

Ook vraagt de delegatie de vrijlating van de politieke gevangenen en de toelating voor verbannen mensenrechtengroeperingen om terug te kennen naar het land.

Bron: Belga