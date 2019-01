Dode bij bestorming Turks militair kamp in Iraaks-Koerdistan

Een demonstrant is omgekomen en minstens tien anderen zijn gewond geraakt bij de bestorming zaterdag van een Turks militair kamp in de buurt van de stad Dohuk, in het autonome Iraaks-Koerdistan. Volgens bewoners en Koerdische hooggeplaatsten werden twee pantserwagens en ook een aantal andere voertuigen in brand gestoken. Najib Saeed, de belangrijkste gezondheidsfunctionaris in het gebied, zei dat het nog niet duidelijk was hoe de demonstrant omkwam. Volgens hem schoten Turkse soldaten op demonstranten, maar ook het in brand steken van de voertuigen veroorzaakte verschillende explosies.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bagdad bekritiseerde de Turkse troepen voor het openen van het vuur, en zei dat het de ambassadeur van Turkije ter verantwoording zou roepen.

Turkije zei dat de aanval werd uitgevoerd door leden van de Arbeiderspartij PKK, die zich als burgers hadden vermomd om conflicten tussen Turkse troepen en lokale bewoners aan te wakkeren. “We zijn vastbesloten om onze nauwe samenwerking met de bevolking van Dohuk te handhaven en alles in het werk te stellen om burgerslachtoffers in het gebied te voorkomen”, vertelde Fahrettin Altun, de communicatiedirecteur van de Turkse president.

Turkije voert regelmatig luchtaanvallen uit bij de grens tegen de PKK, die al decennia strijdt voor zelfbeschikking voor de Koerden in Turkije en bases heeft in Noord-Irak en in Iran.

De Koerdische regering in Erbil in het noorden van Irak heeft de bestorming van het kamp veroordeeld. Ze beschuldigde “saboteurs” ervan achter het incident te zitten, een verholen verwijzing naar de PKK, de rivaal van de Koerdische Democratische Partij (KDP) die de regering van Erbil domineert en een werkrelatie heeft met Turkije. Erbil zei dat het troepen naar het gebied had gestuurd om de situatie te kalmeren.

Een Koerdische functionaris in de regio Dohuk zei dat de menigte demonstreerde tegen een recente Turkse luchtaanval waarbij vier burgers werden gedood.

